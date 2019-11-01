Ташкент, , 12:16 — REGNUM По итогам 2020 года валовой внутренний продукт в Узбекистане вырастет на 5,5%, в 2021 году — на 5,8%, в 2022 — на 6,2%. Об этом 1 ноября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на проект государственного бюджета.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в 2020 году доходы госбюджета составят 128,46 трлн сумов ($13,6 млрд), что на 14% больше, чем в 2019 году. Расходы бюджета в будущем году запланированы на уровне 131,1 трлн сумов ($13,9 млрд), что на 23% больше плановых показателей 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября министр финансов Узбекистана Одилбек Исаков заявил, что в бюджет республики на 2020 год впервые планируют ввести предел государственного долга.

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