Москва, , 09:59 — REGNUM Совместное российско-индонезийское предприятие PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemicals (PRPP) подписало контракт с испанской Tecnicas Reunidas SA (TRSA) в Москве (28/10/2019). Об этом сообщили ИА REGNUM в посольстве Индонезии в Москве.

Соглашение было подписано Кадеком Амбарой Джая, координатором проекта NGRR Tuban со стороны индонезийской компании Пертамина, Павлом Вагеро, финансовым директором PT. PRPP от Роснефти и Мигелем Парадинасом, генеральным директором TRSA. Подписание прошло в присутствии заместителя министра экономического развития по вопросам энергетики, природных ресурсов и окружающей среды Монтти Гириана и Временно поверенного в делах Посольства Индонезии в Российской Федерации и Белоруссии Азиза Нурвахьюди.

Подписание стало продолжением сотрудничества между Пертаминой и «Роснефтью» в строительстве и эксплуатации нового нефтеперерабатывающего завода, интегрированного с комплексом New Grass Root Refining and Petrochemical (NGRR) в Тубане, Восточная Ява. PRPP является совместным предприятием Пертамины и Роснефти с долей участия Пертамины 55% и Роснефти 45%.

Контракт подписан на проведение базового (BED) и расширенного базового проектирования (FEED) по проекту строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса.

В рамках проекта Tuban NGRR будет производиться национальное топливо высокого качества, соответствующее стандарту Euro V в интересах повышения национальной энергетической независимости и безопасности. Нефтеперерабатывающий завод в Тубане, по оценкам, будет иметь производственную мощность 300 000 баррелей в день.

На встрече с делегацией Пертамины в посольстве Республики Индонезия в Москве 29 октября 2019 года посол Индонезии в Российской Федерации и Белоруссии М. Вахид Суприяди выразил признательность за подписание контракта.

«Этот проект является реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Джоко Видодо в Сочи, в мае 2016 года. К счастью, сторонам удалось решить все технические сложности», — сказал посол.

По словам посла, это взаимодействие является доказательством тесных отношений между Индонезией и Россией, которым в 2020 году исполнится 70 лет. Посол выразил надежду на то, что проект сможет упрочить независимость Индонезии в энергетическом секторе.

«Мы надеемся, что этот проект будет реализован в соответствии с намеченными сроками, то есть к 2025 году, так как он является одним из стратегических проектов и национальных приоритетов правительства Индонезии», — добавил посол.