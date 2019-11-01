Берлин, , 01:39 — REGNUM США и Украина достигли определенных успехов, мешая реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказал обозреватель германской газеты Die Welt в статье, посвященной решению Дании разрешить прокладку газопровода.

По мнению журналиста, задержка проекта дала Киеву преимущество на переговорах с Москвой в вопросе продления договора о транзите российского газа, который должен закончиться 31 декабря.

«Газпром», несмотря на одобрение со стороны Дании, уже никак не успеет запустить проект до конца года и не сможет выполнять поставки в Европу, не заключив новый договор с Украиной.

По мнению немецкого журналиста, в новом газовом соглашении Киев может попытаться выбить новые выгодные для себя условия. Стабилизация экономики Украины, которую добивались США, скорее всего, будет достигнута.

Напомним, 31 октября Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по своей территории.

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