Рига, , 00:18 — REGNUM Вылов трески в восточной части Балтийского моря практически полностью запрещён, с целью восстановления популяции ценной рыбы. В случае полной остановки производства Еврокомиссия готова поддержать рыбаков — пишет портал LSM.

ЕК предлагает финансовую поддержку отрасли для сохранения производственных мощностей. Власти Латвии тоже готовы направить деньги в специальный фонд. Точная сумма дотаций пока неизвестна. Предложение должны утвердить Европарламент и все страны участники ЕС. Эксперты утверждают, что вплоть до 2024 года не стоит рассчитывать на восстановление популяции трески.

Кстати, основной угрозой для ценной рыбы эксперты считают вовсе не рыбный промысел, а изменения климата. Также предложение ЕК предусматривает сокращение рыболовных судов в регионе и усиление контроля за выловом. Со следующего года всем занимающимся выловом трески судам нужно будет оборудовать их системой электронного контроля. Минимум 20% судов должны будут иметь на борту специальных наблюдателей, чтобы собирать точную информацию о влияние рыбного промысла на популяцию трески.