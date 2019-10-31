Ашхабад, , 22:48 — REGNUM Из-за участившихся случаев массового вывоза туркменских манатов за рубеж с последующим их обменом на доллары США, в Туркмении ввели новые ограничения для выезжающих из страны граждан, передает «Азатлык».

По словам местных жителей, теперь таможенники в аэропорту Ашхабада, откуда выполняются международные рейсы Ашхабада, стали требовать от пассажиров задекларировать не только иностранную валюту, но и сообщать о вывозимой сумме в манатах.

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При этом туркменистанцев, которые пытаются вывезти за пределы Туркмении даже 1000 манатов (около 18,3 тысячи рублей по официальному курсу Центробанка России), заставляют оставить деньги на родине.

«Причем, если обычных челноков досматривают тщательно, есть серия людей, которые проходят с небольшими чемоданчиками свободно. А женщины обвязаны поясами с купюрами», — уточнил один из респондентов.

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