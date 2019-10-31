Нижний Новгород, , 22:03 — REGNUM На подготовку праздничного убранства к Новому году и Рождеству из бюджета Нижнего Новгорода планируется потратить 14,1 млн рублей. Именно в таком размере указана начальная (максимальная) цена контракта, который планируется заключить с подрядчиком, планирующим украсить город, говорится в документах на портале госзакупок.

Планируется закупить светодиодные гирлянды, светящиеся фигуры снеговиков и оленей. Подрядчик должен будет все это расставить, установить и украсить новогоднюю ель, а также все убрать после завершения праздников.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем в некоторых городах новогоднюю елку уже устанавливают. Например, 31 октября приступили к установке новогодней елки на Театральной площади Красноярска. На место, где будет установлено новогоднее дерево, уже доставлены металлический каркас и искусственная хвоя. Рабочие приступили к сборке конструкции.