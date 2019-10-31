Бишкек, , 19:21 — REGNUM Налоговая служба Киргизии за январь — сентябрь 2019 года принудительно взыскала в бюджет 3,74 млрд сомов (3,42 млрд рублей) налоговой задолженности, что на 39,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего же за 9 месяцев текущего года налогоплательщикам вручено 79 184 решения о принудительном взыскании налоговой задолженности на сумму около 7,61 млрд сомов (6,96 млрд рублей).

Также в этот период на расчетные счета налогоплательщиков выставлено 2 682 налогово-платежных требования на сумму около 2,5 млрд сомов (2,28 млрд рублей) и передано в суд 1 266 материалов на общую сумму около 1,17 млрд сомов (1,07 млрд рублей).