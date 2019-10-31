Москва, , 16:37 — REGNUM Единый портал с информацией обо всех недостроенных объектах на территории РФ позволит регионам обмениваться информацией и решать проблему сообща. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Счетная палата предлагает создать в РФ единый государственный портал, в котором будут содержаться все данные по недостроенным объектам по всей стране. Такая система может заработать уже до конца 2019 года.

«Объёмы «незавершёнки» по стране впечатляют: из 71,3 тыс. объектов, большая часть которых находится на стадии возведения, 5,7 тыс. объектов брошены либо законсервированы, а 3,3 тыс. объектов — это долгострой. Существуют проекты, которые не могут довести до завершения уже в течение 20 лет», — заявил Савельев.

При этом, по его словам, количество недостроя постоянно увеличивается. Так, за 2018−2019 годы цифра выросла в два раза — это потери порядка 4% ВВП. При этом это не только замороженные средства, но ухудшение городской среды и создание неудобств для жителей.

«Несколько регионов лидируют по числу замороженных строек: Ямало-Ненецкий АО, Челябинская область и Республика Кабардино-Балкария, однако и из остальных территорий лишь 23 региона имеют чёткие программы по работе с проблемными объектами», — отмечает Савельев.

Поэтому депутат поддерживает инициативу Счетной палаты по созданию единой информационной площадки. Савельев уверен, что такой ресурс необходим сегодня, чтобы государство могло подсчитать незавершённые объекты и решить, что дальше с ними делать.

«Открытая система исключит внесение недостоверной информации, а регионы смогут обмениваться опытом по ликвидации недостроя. Но главное — анализ даст государству возможность более дозировано и жёстко подходить к вложениям в новые стройки: пусть регионы сначала разберутся со своей «незавершёнкой», а потом просят у федерального центра средства на новые проекты, чтобы расходы не велись ради расходов», — подчеркнул Савельев.