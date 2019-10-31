Москва, , 15:40 — REGNUM Система ипотечного кредитования в РФ почти не решает никаких общественных проблем, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Проблема в том, что ипотека не решает никаких общественных проблем, кроме как даёт способ зарабатывания денег застройщикам и банкам, — сказал Делягин. — Банки получают гарантированных заёмщиков плюс государственные субсидии, а застройщики получают гарантированный фронт работы. А жилищные проблемы, которые волнуют население РФ, либеральным властям РФ не интересны ни в малейшей степени. Ипотека в том виде, в котором она существует, это способ поддержки банковской системы и строительного комплекса».

Напомним, как сообщалось ранее, как показал опрос, проведённый Фондом «Общественное мнение», 87% респондентов в возрасте 18 лет и старше проживают в домах или квартирах, которые принадлежат лично им или членам их семьи. Однако даже такой высокий показатель не позволяет говорить, что стать владельцем жилья в России легко, ведь большая часть этого жилья была приобретена не на самостоятельно накопленные средства, а получена бесплатно ещё в советское время.

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