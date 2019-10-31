Москва, 31 октября 2019, 15:40 — REGNUM Система ипотечного кредитования в РФ почти не решает никаких общественных проблем, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщалось ранее, как показал опрос, проведённый Фондом «Общественное мнение», 87% респондентов в возрасте 18 лет и старше проживают в домах или квартирах, которые принадлежат лично им или членам их семьи. Однако даже такой высокий показатель не позволяет говорить, что стать владельцем жилья в России легко, ведь большая часть этого жилья была приобретена не на самостоятельно накопленные средства, а получена бесплатно ещё в советское время.
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