Москва, , 15:44 — REGNUM Информация о том, что руководитель компании-подрядчика по строительству объектов воинской части Росгвардии возле деревни Леблово Ленинградской области связан с сыном главы Национальной гвардии России Виктора Золотова является попыткой дискредитации силовые структуры РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов.

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой контракт по строительству объектов воинской части был заключён с компаний «СтройМонолитСервис», которая принадлежит Алексею Бондарчуку. Этот гражданин якобы является братом московской предпринимательницы Елены Бондарчук. В свою очередь она, по информации СМИ, вместе с сыном главы Росгвардии Романом Золотовым учредила в 2018 году ООО «НПО «Квантовые технологии».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Кабанов обратил внимание на то, что контракт был заключен ещё летом 2019 года, однако информация в сети появилась только сейчас. Данное обстоятельство может указывать на то, что подобные сведения распространяются с целью очернить работу Росгвардии и руководства ведомства. При этом по итогам торгов на строительство объектов части победителем была другая компания, а «СтройМонолитСервис» заняла лишь второе место. Однако победитель процедур не смог предоставить банковское обеспечение контракта. По этой причине контракт пришлось заключить с «СтройМонолитСервис».

"Есть оппозиционная задача, чтобы дискредитировать Росгвардию и её руководство. Если дискредитируем Золотова, то будет проще работать с сотрудниками, которые на улице работают. Дескать, начальник у вас вор, а вы на улице стоите. Я видел такие призывы в 1991 году. Когда начинаешь выяснять по поводу этой закупки, в первоисточнике написано, что компания выиграла огромное количество тендеров в Московской области. То есть компания работающая, задача была залить грязь, чёрную краску, а дальше же никто не отвечает за это», — заявил Кабанов.

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