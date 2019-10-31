Москва, , 14:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал «чушью» уверения правительства РФ, что «регуляторная гильотина» необходима для осуществления экономического рывка, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«Это уже чушь на постном масле. Не в этом суть. Если население нищает, платежеспособный спрос падает, никакое дерегулирование не поможет», — указал Миронов.

Он напомнил, что в 2002 году стали необязательны к исполнению ГОСТы, которые якобы препятствовали развитию бизнеса, в итоге полки магазинов заполонила низкокачественная продукция, а экономического рывка не произошло.

«Как бы «регуляторная гильотина» не привела к чему-то подобному в социальной сфере», — опасается парламентарий.

Миронов согласен с тем, что многие нормы устарели и мешают бизнесу.

«Правда, когда дело доходит до конкретики, чиновники почему-то раз за разом приводят правила приготовления омлета для общепита. Будто в этом все зло. Как бы без советских норм у нашего правительства вместо омлета не получились сапоги всмятку!» — заключил Миронов.

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