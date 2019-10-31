Андижан, Узбекистан, , 09:57 — REGNUM Офис Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) открылся в узбекистанском городе Андижане, сообщили 31 октября в пресс-службе ЕБРР.

Отмечается, что Ферганская долина является самой густонаселенной частью Туркестана, в которой проживают около 14 млн человек или 20% от общего числа жителей в регионе. «ЕБРР открывает офис в этом регионе, признавая его значительный потенциал», — говорится в сообщении банка.

Планируется, что офис в Андижане будет помогать местным малым и средним предприятиям через консультации экспертов, обучения и внедрение различных финансовых инструментов. Офис ЕБРР в Андижане стал вторым на территории Узбекистана.

Отметим, ЕБРР инвестировал $1,3 млрд в реализацию 70 проектов в Узбекистане. В 2019 году банк инвестировал в развитие экономики республики $250 млн.

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