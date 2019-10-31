Москва, , 09:07 — REGNUM Вьетнамская автокомпания VinFast намерена выйти на российский автомобильный рынок и локализовать своё производство в нашей стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания VinFast входит в Vingroup, глава которой является Фам Нят Выонг. Автопроизводитель выпускает машины на базе старых моделей BMW и работает с General Motors.

Вопрос выхода вьетнамского автопроизводителя на авторынок РФ обсуждался на межправительственной комиссии 29 октября. Сообщается, что уже с 2020 года вьетнамская компания готова начать продажу автомобилей в России.

Ранее компания VinFast вела переговоры с группой ГАЗ по вопросу сотрудничества, однако из-за санкционных рисков они были прерваны.

Сейчас вьетнамская сторона опять заявила о своём желании зайти на российский авторынок. Стоит отметить, что между Вьетнамом и ЕАЭС есть соглашение о зоне свободной торговли.

Напомним, свой первый автомобиль Fadil вьетнамская компания VinFast выпустила летом 2019 года. Эта же машина стала и первой отечественной моделью. Автомобиль создан на шасси Opel Karl Rocks. Его мощность равна 98 «лошадям».

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