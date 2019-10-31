Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге на периметре участка Уральского завода гражданской авиации начала работу свободная таможенная зона особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В пресс-службе ОЭЗ «Титановой долины» уточнили, что соответствующий приказ Екатеринбургской таможни вступил в силу с 25 октября. Временный пункт свободной таможенной зоны создан на второй площадке ОЭЗ «Титановая долина» — «Уктус» позволит резиденту пользоваться таможенными льготами во время строительства единой инфраструктуры новой таможенной зоны.

Отметим, что работа ранее созданного таможенного поста на первой площадке «Титановой долины» — «Салда» будет скоординирована с постом «Уктус». На данный момент в Верхней Салде завершается строительство здания, в котором расположатся сотрудники таможенной службы.