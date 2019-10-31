Хабаровск, , 04:45 — REGNUM Законодательная дума Хабаровского края VII созыва одним из своих первых решений утвердила на прежнем уровне ставки транспортного налога, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровске налог может достигать 40 и 60 тыс. рублей в год. Как подсчитали в региональном ИА Амурпресс, дорого владеть как новыми, так и подержанными машинами. Так, налоговый «оброк» на авто мощностью в 250 лошадиных сил, в Хабаровском крае — максимально допустимый даже по федеральному законодательству: 150 рублей за одну лошадиную силу. Это вызывает возмущение автолюбителей, которые все чаще заявляют о намерении регистрировать свои авто в соседнем Приморье или даже в Якутии. В апреле 2019 года депутаты крайдумы ещё предыдущего созыва выступили с инициативой о снижении транспортного налога. По мнению парламентариев, это стало бы хорошей помощью жителям края, доходы которых неуклонно снижаются, а автомобиль часто служит единственным кормильцем семьи. От жителей края поступало много жалоб на непомерный транспортный налог, особенно на мощные автомобили, внедорожники, которые во многих отдаленных районах края, где нет дорог, просто необходимость. Но против налогового послабления категорически выступил губернатор края Сергей Фургал. При этом законопроект уже был принят на заседании профильного комитета думы и отправлен на согласование в правительство края. Однако реакция губернатора оказалась крайне резкой и негативной.

Издание, как и многие эксперты, отмечает, что Фургал тогда фактически извратил предложенный ему документ: в многочисленных интервью в СМИ он принялся утверждать, что «единороссы разработали закон, снижающий налог только для богатых». Доказать губернатору, что это не так, депутаты так и не смогли.

В итоге свет увидел закон, инициированный губернатором Фургалом. У экспертного сообщества он вызывает недоумение и возмущение. Льгота по транспортному налогу положена только инвалидам, да и то не всем. Новые народные избранники, 90% из которых представители ЛДПР, освободили от налога инвалидов I и II групп. Они могут не платить налог на один легковой автомобиль мощностью до 150 л/с, правда, без учета нуждаемости. Проще говоря, малоимущие владельцы автотранспорта, даже являющиеся опекунами маломобильных инвалидов, теперь обязаны будут платить транспортный налог в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, иная ситуация с транспортным налогом сложилась на Сахалине. Ещё в августе глава региона Валерий Лимаренко инициировал снижение транспортного налога на 30% для всех категорий автолюбителей.