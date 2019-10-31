Москва, , 00:02 — REGNUM В Генеральной прокуратуре России прошло заседание рабочей группы в рамках Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой (ТПП) России и Генеральной прокуратурой РФ.

Как рассказала заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Марина Карпова, рабочая группа, состоящая из представителей Генеральной прокуратуры России и различных комитетов Торгово-промышленной палаты России, включая Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, во главе с председателем Комитета Александром Каньшиным, рассмотрела имеющиеся нарушения по оказанию услуг на муниципальном уровне.

Это, в том числе, касается услуг по изменению вида разрешенного использования земельного участка, перевода земель и земельных участков в их составе из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, а также предоставлению земельных участков в аренду без торгов. Все перечисленные услуги должны оказываться в соответствии с регламентами, обеспечивающими защиту прав заявителей.

Однако, отметила Карпова, практика показывает, что права заявителей нарушаются. Подтверждением тому стали результаты анализа оказания услуг, проведенного в рамках проекта Совета Европы «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне» — ПРЕКОП II в 15 пилотных регионах. Анализ позволил выявить проблемы при оказании практически каждой из вышеуказанных услуг.

«Так, в большинстве территорий на муниципальном уровне регламенты не разработаны или не утверждены в надлежащем порядке. В регламентах отсутствуют единообразные подходы к определению сроков оказания услуг. При этом, регламентирующие документы содержат коррупциогенные факторы.

В частности, в них недостаточно четко прописаны административные процедуры или административные действия, что дает возможность широкой трактовки их и использования коррупционной составляющей. В итоге, выявленные в рамках анализа проблемы, приводят к массовым нарушениям прав заявителей, обращающихся за муниципальными услугами», — говорит представитель ТПП РФ.

В целях улучшения ситуации, по словам Карповой, ТПП РФ планирует проводить работу на региональных площадках с привлечением экспертов из крупнейших бизнес-объединений и сообществ по проведению оценки фактического воздействия (ОФВ) муниципальных регламентов в сфере земельно-имущественных отношений.

Также, в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Генеральной прокуратурой РФ, предлагается провести совместные рейды по проверке наличия, либо отсутствия муниципальных регламентов на оказание услуг в сфере земельно-имущественных отношений, а также экспертизу действующих регламентов на их соответствие действующему российскому законодательству.

«Генеральной прокуратурой России работа в данном направлении уже проводится, однако взаимодействие с бизнес сообществом на площадке региональных ТПП позволит сделать её более эффективной и результативной», — полагает Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.

Торгово-промышленная палата РФ также планирует ввести образовательную работу по данному направлению. В 2020 году Международный институт менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) начнет подготовку региональных экспертных групп для реализации проекта проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) муниципальных регламентов в сфере земельно-имущественных отношений.