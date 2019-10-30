Будапешт, , 21:29 — REGNUM Венгрия хотела бы подсоединиться к газопроводу «Турецкий поток» как можно быстрее, заявил 30 октября в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Для нас важно, чтобы газ поступал с разных направлений. Присоединение к «Турецкому потоку» сделает нас менее уязвимыми в этом плане», — сказал Орбан.

По его словам, более предметный разговор на эту тему может состояться в начале 2020 года

«Надеюсь, что мы сможем уложиться в эти временные рамки и как можно скорее приступить к этапу подачи открытых заявок», — заявил венгерский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин посетил столицу Венгрии с официальным визитом.

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