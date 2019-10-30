Симферополь, , 17:08 — REGNUM Депутат Госдумы экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») обещает направить запросы в адрес Генпрокурора Юрия Чайки и главы МВД Владимира Колокольцева в связи с ситуацией вокруг ООО «КБ «Тальменка-Банк».

Людям поступают письма от имени ООО «КБ «Тальменка-Банк» с требованиями о погашении кредитов, но никаких кредитов они не брали, отмечает парламентарий. Граждане неоднократно обращались в полицию и прокуратуру, сообщая о том, что не заключали никаких кредитных договоров и даже не знали о существовании такого банка, указала она.

«В ближайшее время я подготовлю депутатские запросы на имя Генерального прокурора РФ и министра внутренних дел РФ и надеюсь, что крымчане будут услышаны, а все должностные лица, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности», — сообщила Поклонская.

Депутат также возмущена тем, что с августа 2019 года полиция и прокуратура Сакского района не принимают никаких мер для решения сложившейся ситуации. Отсутствие эффективности работы полиции по данному делу ставит под сомнение квалификацию сотрудников, уверена она.

«Я обращусь в Министерство внутренних дел РФ и Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя с просьбой направить специалистов для оценки уровня квалификации этих сотрудников и их переподготовки, для того чтобы впредь они действовали квалифицированно и законно!» — проинформировала Поклонская.