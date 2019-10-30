Москва, , 16:22 — REGNUM Бюджет РФ позволяет отменить контрсанкции, считает экономист Иван Родионов. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На самом деле надо честно сказать, что король голый. Пять лет назад нам посоветовали затянуть пояса, есть замазку, сырный продукт вместо сыра. Пять лет прошло — это дольше чем война. Пора закончить. Придет нормальный сыр, и население за свои деньги сможет его купить. В Италии сыр и колбаса дешевле, чем в Москве. С какой стати? Как мы их ввели так мы их и отменим, — сказал Родионов. — При этом минимальный доход надо повысить как минимум вдвое и народ после пяти лет войны вздохнет чуть-чуть свободнее. И это возможно при нашем бюджете. Нельзя воевать с собственным народом. По крайней мере долго».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Чеканского в падении реальных доходов населения играет скачок инфляции за последние полгода-год, возросшая налоговая нагрузка (повышение НДС с 18% до 20%), а также контрсанкции. Чеканский констатировал, что процесс импортозамещения идёт очень вяло, а значит, цены на продукцию, которая так или иначе замещает импорт, начинают расти.

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