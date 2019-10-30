Москва, 30 октября 2019, 16:22 — REGNUM Бюджет РФ позволяет отменить контрсанкции, считает экономист Иван Родионов. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Чеканского в падении реальных доходов населения играет скачок инфляции за последние полгода-год, возросшая налоговая нагрузка (повышение НДС с 18% до 20%), а также контрсанкции. Чеканский констатировал, что процесс импортозамещения идёт очень вяло, а значит, цены на продукцию, которая так или иначе замещает импорт, начинают расти.
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