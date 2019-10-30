Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM Для восстановления обрушившегося фасада Чкаловской лестница потребуется полная замена строительных конструкций. Об этом заявил проректор по научной работе ННГАСУ (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет) Илья Соболь по результатам экспертного исследования.

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По его словам, обрушение произошло из-за использования при возведении лестницы материалов, которые в настоящее время недопустимо применять в строительстве таких конструкций, силикатный кирпич, который использовался в качестве облицовки, сейчас полностью разрушился, также выявлены нарушения нормальных условий эксплуатации объекта.

В зоне обрушения монолитная железобетонная несущая конструкция имеет повреждения: наблюдается коррозия рабочей арматуры, сквозные отверстия и отклонение стенки по вертикали, сообщает НИА «Нижний Новгород». Кроме того, вся подпорная стенка сейчас пропитана водой, а удерживающие ее анкерные крепления находятся в неудовлетворительном состоянии.

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«По всей поверхности верхней площадки, облицовочному строю имеются трещины, которые говорят нам о возможных дальнейших разрушениях», — отметил проректор.

Соболь уточнил, что в 2013 году проводился ремонт подпорной стенки Чкаловской лестницы, в зоне которого как раз и произошло обрушение. Обследование других элементов подпорной стенки не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября днем обрушилась облицовка фасада Чкаловской лестницы. Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложили направить 5 млн рублей для восстановления частично обрушившейся Чкаловской лестницы в резервный фонд города.

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Лестница была открыта в 1949 году и является одним из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода.