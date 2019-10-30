Воронеж, , 12:24 — REGNUM Водители автобусов, работавшие на маршрутах №№ 6 и 15 в Воронеже и не вышедшие на работу 30 октября, объясняют своё решение убытками, которые терпят после повышения стоимости проезда в Воронеже и введения новой системы оплаты. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа выросла с 17 рублей до 23 наличными, а при оплате картой — до 21 рубля.

Как сообщили «Вести-Воронеж», по словам водителей, оплата наличными позволяла проводить мелкий ремонт. Сейчас же из-за разницы тарифа большинство пассажиров перешли на безналичную оплату.

«Другие перевозчики либо возвращают деньги с безнала, либо делают топливные карты, чтобы заправляться. «Воронежпассажиртранс» такие меры не принимает», — цитируют «Вести-Воронеж» водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 50 октября водители автобусов, привлекаемых муниципальным предприятием «Воронежпассажиртранс», не вышли на маршруты №№ 15 и 6, всего речь идёт о 23 машинах.

В мэрии ситуацию назвали «саботажем» и объяснили тем, что водители «не желают нормально трудоустроиться на транспортное предприятие, не хотят выходить из тени, предпочитая работать по серым схемам».

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