Нью-Дели, , 21:12 — REGNUM Минобороны Индии намерено потребовать увеличения производства российского вооружения на индийских предприятиях. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Российское вооружение Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая делегация министерства обороны Индии во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом отправится в Россию 5 ноября. Высокопоставленные индийские чиновники примут участие в Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Ожидается, что Индия будет настаивать на увеличении объёмов производства российского вооружения на индийских предприятиях в рамках программы «Производите в Индии». В состав делегации войдут заместитель министра обороны Индии Аджай Кумар, глава Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) Сатиш Редди и другие высокопоставленные государственные деятели южноазиатского государства.

Напомним, что в настоящее время руководство Индии рассматривает возможности для расширения собственного производства вооружения и военной техники. Правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди также намерено увеличить экспорт индийских вооружений до 4,92 млн долларов к 2024 году. Отметим, что по итогам 2018 года данный показатель составил 1,55 млн долларов.