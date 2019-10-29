Москва, , 15:40 — REGNUM Компания «Уралхим» заявила о планах наращивать поставки в Зимбабве, Анголу, ЮАР, Кению и Замбию. Переговоры об открытии нового экспортного направления состоялись в рамках первого саммита «Россия-Африка», проходящего в эти дни в Сочи. «Сельское хозяйство в регионе будет развиваться быстрыми темпами и Африка будет потреблять кратно больше удобрений», — уверен гендиректор компании Сергей Момцемлидзе. Кроме того, «Уралхим» собирается принять участие в приватизации госпроизводителя фосфорных удобрений Зимбабве Chemplex. За счет каких средств компания планирует осуществлять очередное поглощение, пока не известно.

Планы «Уралхимом» вызвали неоднозначную оценку экспертного сообщества. «У континента значительный потенциал роста, но нестабильная политическая ситуация в ряде стран приводит к экономической волатильности и колебаниям спроса на удобрения в среднесрочной перспективе», — отметил управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее мнению, вызывает вопросы и стремление «Уралхима» к новым покупкам.

«Компания закредитована. Стремление к новым поглощениям спровоцирует рост задолженности, что отразится на ее финансовом положении», — считает эксперт.

Напомним, что на днях широкую огласку получило исследование аналитического центра АИСТ «Империя Мазепина», согласно которому подконтрольная Дмитрию Мазепину группа предприятий по производству минеральных удобрений, в которую входят «Уралхим» и «Уралкалий» может быть близка к банкротству. Согласно данным исследования, на которое ссылается издание «Версия», в период с 2014 по 2018 годы убыток одного только «Уралхима» составил 96 млрд рублей, а его отрицательные чистые активы достигли 113 млрд рублей. Среди причин, которые могли привести компанию к преддефолтному состоянию, называют заимствования в иностранной валюте и российских рублях на общую сумму 590 млрд рублей. Эти средства «Уралхим» потратил на получение контроля над «Уралкалием».

Авторы исследования подчеркивают, что в результате отрасль оказалась обременена колоссальными долгами: по данным отчетности за 2018 год, задолженность «Уралхима» и «Уралкалия» составляет 691 млрд рублей, погасить которую подконтрольные Мазепину компании на сегодняшний момент не имеют реальной возможности.

Между тем, согласно заявлению компании, «менеджмент компании «Уралхим» уверен в перспективах своего бизнеса… Компания успешно реализует стратегию устойчивого развития, в том числе инвестируя в новые бизнесы».

«Создание империи на заемные деньги — стратегия не новая и не сказать, чтобы очень успешная. Тому же «Мечелу» стремление превратиться в гигантский холдинг с активами по всему миру обошлось слишком дорого. Причем, не только владельцам, но и банкам, кредитовавшим покупки и проекты компании», — отмечает Косарева.

«Основную возможность исправить свое финансовое положение «Уралхим» видит в попытке захвата контроля над «Тольяттиазотом», за который он борется второе десятилетие, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — «Тольяттиазот» — одно из наиболее успешных предприятий отрасли. Согласно данным отчетности компании, с 2012 года в модернизацию предприятия было вложено более 33 млрд рублей, а недавно утвержденная инвестпрограмма предусматривает инвестиции еще на уровне 39 млрд руб. Кроме того, завод выделяет значительные средства на социальные программы и благотворительность, что делает ТОАЗ важнейшим предприятием региона. Процветающий завод в Тольятти может стать ключом к выходу из ситуации с банкротством «Уралхима» и превышающими капитализацию долгами «Уралкалия».