Москва, , 14:13 — REGNUM Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова изготовит и поставит реакторные установки «РИТМ-200» для третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Атомэнергомаша.

По словам генерального директора Атомэнергомаша Андрея Никипелова, в 2018 году дочернее предприятие компании поставило аналогичные установки для первых ледоколов проекта — «Арктики», «Сибири» и «Урала».

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«РИТМ-200» — новейшая реакторная установка для атомного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

АО «ОКБМ Африкантов» — дочернее предприятие Атомэнергомаша. Оборудование будет поставляться по договору, заключённому с Балтийским заводом.

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