Сеул, , 14:35 — REGNUM Предполагается, что южнокорейская компания Samsung Group примет участие в проекте по строительству туристического и развлекательного комплекса Qiddiya Entertainment City. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 29−30 октября в Эр-Рияде состоится подписание меморандума о взаимопонимании между представителями Samsung Group и Qiddiya Entertainment.

Предполагается, что в церемонии подписания документа примут участие ключевые руководители компании, включая главу Samsung C&T Ли Ён Хо.

Qiddiya — это развлекательный мегапроект, в рамках которого в 40 км от Эр-Рияда будут построены тематические парки, аквапарки, торговые центры и многое другое.

По предварительным данным, площадь Qiddiya Entertainment City составит 334 кв. км, проект планируется завершить к 2035 году.