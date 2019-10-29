Москва, 29 октября 2019, 13:39 — REGNUM Для участников конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стал доступен первый тест дистанционного этапа — тест интеллектуальных способностей. Он открылся в личных кабинетах 29 октября в полночь по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник. На прохождение этого блока у конкурсантов есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет около 60 минут. Завершится тест интеллектуальных способностей 30 октября. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Тест интеллектуальных способностей состоит из трех частей. Первая — тест на вербальный интеллект, проверяет, насколько испытуемый умеет работать со словом, оперативно понимать и соотносить различные понятия.
Вторая часть теста интеллектуальных способностей — тест на числовой интеллект. В нем проверяется способность анализировать данные (таблицы, диаграммы) и делать выводы на основе множественных численных значений.
Третья часть — тест на пространственный интеллект. По словам Павла Безручко, его можно обозначить как проверку на общую логику, то есть способность соотносить между собой разноплановые понятия.
Всего основных тестов пять. Накануне каждого участники смогут воспользоваться возможностью пройти демонстрационную версию теста и проверить скорость интернета, а также корректность работы браузера.
Следующий тест — тест общих знаний — пройдет с 5 по 7 ноября. Области проверки остались прежние — история, обществознание, география, культура, литература и другие разделы. Но в этом году организаторы конкурса предоставляют участникам возможность сделать три попытки: в зачет пойдет лучший результат. Чтобы выйти в следующий этап, необходимо набрать не меньше 75% правильных ответов. Один день — одна попытка. Каждый раз участнику будет направляться отчет, в котором будет отражен процент правильных ответов теста.
С 9 по 10 ноября в личных кабинетах участников откроется новый тест в конкурсе «Лидеры России» — тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Как отметил Павел Безручко, у руководителей тяжелая работа, связанная с постоянным стрессом, когда нужно принимать решение оперативно и порой в условиях недостаточной информации. Стресс — серьёзное ограничение в управленческой работе. Поэтому организаторы конкурса хотят посмотреть, насколько участники способны справляться с такими ситуациями.
Отчеты первого блока тестирования участникам будут направлены конкурсантам 15−16 ноября.
Следующий блок тестирования состоит из трех частей. Первая — тест управленческого потенциала (19−20 ноября). Вторая — новый тест — оценка управленческой готовности (26−27 ноября). Третья часть —профессиональные, профильные тесты для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии».
Отчеты второго блока тестирования участники получат 12−13 декабря.
Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.