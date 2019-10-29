Сеул, , 12:11 — REGNUM Число авиарейсов между Южной Кореей и Японией сократилось на 38%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на японскую государственную вещательную компанию NHK.

Согласно опубликованным данным, в летний период между странами осуществлялось 2500 авиарейсов в неделю, однако в конце октября их число сократилось на 37,6%, до 940 авиарейсов в неделю.

Известно, что южнокорейские компании прекратили авиаперевозки в шесть регионов Японии, такие как Оита, Йонаго, Ибараки, Тояма, Комацу и Сага.

Специалисты отмечают, что с сокращением числа авиарейсов также наблюдается и сокращение туристического потока, в результате которого некоторые японские предприниматели вынуждены сокращать штат сотрудников.