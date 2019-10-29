Вильнюс, , 11:15 — REGNUM В Литве начинается подсчёт ущерба от крупнейшего в истории страны пожара, который с 16 октября более недели бушевал на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке использованных автомобильных покрышек в Алитусе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 октября. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня созывает совет по экстремальным ситуациям, обобщать последствия начинают и в правительстве.

О конкретном ущербе чиновники пока не говорят, точные результаты должны дать анализы почвы, грунтовых вод и вод реки Неман, воздуха, продуктов питания, выращенных на огородах жителей вокруг Алитуса и на фермерских предприятиях.

В зону загрязнения попали 56 хозяйств производителей сельхозпродукции. Власти не исключают, что животные в них будут уничтожены, а продукция — овощи, фрукты — утилизированы. Решения по каждому случаю будет приниматься индивидуально, всё будет зависеть от наличия вредных веществ в пище и организме животных. Предполагается, что загрязнение попало на 2 тыс. гектаров сельхозугодий. Могла быть заражена и рыба в водоёмах. Река Неман впадает в Куршский залив, который наполовину разделён между Литвой и Калининградской областью России.

Литовские власти не исключают, что будут искать средства для компенсаций ущерба фермерам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. В настоящий момент пожарные-спасатели разгребают завалы из остатков сгоревшего пластика. Четверо пожарных обратились за помощью к медикам, из-за ухудшения здоровья к врачам обратились и восемь гражданских лиц. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц.

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