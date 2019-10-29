Москва, , 10:37 — REGNUM В Госдуме полагают, что Минэкономразвития занимается не тем, чем следовало бы: изучает статистику вместо борьбы с бедностью.

«Надо повышать зарплаты, пенсии и качество жизни, а не «качество статистики бедности». Минэкономразвития должно бороться с бедностью, а оно её изучает», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России. Как следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).