Мурманскому морскому пароходству вновь грозит банкротство

Мурманск, , 19:46 — REGNUM Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство».

Это заявление будет рассмотрено судом после вынесения другого судебного акта по аналогичному иску от ООО «Поморская судоверфь» (г. Архангельск). Ранее оно было отложено на 2 июля 2019 года. При этом представитель Мурманского морского пароходства (ММП) в областном суде указал на возможность и намерение урегулировать возникший спор мирным путем.

Это далеко не первая судебная тяжба для мурманского предприятия. Ранее, с заявлением о признании пароходства банкротом и разными суммами исковых требований, в арбитражный суд обращались ООО «Газпромнефть Марин Бункер», ООО «Обеспечение флота», АО «Центр судоремонта «Звездочка», ООО «Альянс Плюс». Однако, впоследствии (чаще всего после взыскания задолженности) они отзывали свои заявления. Так, дочерняя компания Газпрома, смогла взыскать с ММП 34,1 млн рублей и 5,6 млн рублей неустойки.

Отметим также, что на протяжении последнего времени ММП, обеспечивающее основную долю грузоперевозок под российским флагом в Арктике, испытывает системные финансовые трудности. Российскими следственными органами в отношении руководства ММП возбуждалось уголовное дело за задержки заработной платы на сумму более 8,7 млн. рублей. В 2018 году несколько судов пароходства были арестованы в портах разных стран. В первом квартале 2019 года проданы теплоходы «Поморье», «Кузьма Минин» и танкер «Варзуга».

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Как сообщало ИА REGNUM, причинами своего бедственного положения руководство компании называло западные санкции и кризис в морской отрасли. Однако собиралось не просто погасить долги, но и выйти на новый уровень, для того чтобы активно работать на трассах Северного морского пути.