Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Член общественной палаты Хабаровского края Олег Белозеров скептически отнесся к нововведению Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных россиян. По мнению эксперта, необходимо не бедных считать, а создавать условия для роста доходов граждан страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Что даст новая методика подсчёта бедных от Минэкономразвития? Ничего, по большому счету, кроме, разве того, что по бумагам у чиновников количество бедняков будет снижаться, и всё у них, у чиновников, будет очень хорошо, сплошное процветание. Ну, возьмут они данные в ПФР и Налоговой службе. И что? А как быть с теми, кто работает в тени? Их меньше, особенно в провинции, не становится же. Посмотрите, сколько сокращений проходит на дальневосточных предприятиях, посмотрите на долги по заработной плате.

Кого считать бедным? Я считаю, что бедный — это человек, который не может позволить себе поехать в отпуск, потратить деньги на спорт, походы в театр, кино. Чиновники же считают по-другому. И с бедностью они борются с помощью пособий. Никогда такая методика борьбы с бедностью не даст никаких результатов. Тот, кто рассчитывает на пособия от безысходности, всегда останется бедным. Не бедных нужно пересчитывать, а создавать условия для роста реальных доходов граждан, производства создавать, не только добывающие ископаемые. А в этом плане мы, к сожалению, особого усердия от правительства не наблюдаем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учету уровня бедности. Предлагается начать соотносить данные Росстата с данными о налогах и страховых взносах граждан (сведения из Налоговой службы и ПФР). Предлагается также Росстату анализировать сведения о финансовом положении, уровне жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения и женщины с детьми.