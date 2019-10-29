Москва, , 08:11 — REGNUM Торги на Мосбирже 28 октября открылись снижением по рублевым парам. В первой половине торговой сессии рубль получал поддержку от повышенного спроса на рисковые активы, ожиданий снижения ставки ФРС США на заседании 30 октября и подписания торгового соглашения между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп доволен подготовкой к заключению сделки с Китаем. Перед закрытием торгов рубль ушел в минус по отношению к евро и фунту на фоне их укрепления на рыке Forex, а также снижения цен на нефть.

Закрылись торги по рублю смешанно. Он укрепился к доллару, подешевел к евро и фунту. Пара доллар/рубль понизилась на 0,16%, до 63,75 руб. Пара евро/рубль повысилась — на 0,07%, до 70,71 руб., фунт/доллар — на 0,16%, до 82,05 руб.

Сегодня, 29 октября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в небольшом минусе. Нефтяной рынок для рубля временно отошел на второй план. Сейчас в центре внимания участников рынка находится заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Снижение ставки на 25 б.п. заложено в цены, но тут интересен каким будет настрой трейдеров после пресс-конференции главы ФРС США Дж.Пауэлла.

Если сохранится спрос на рискованные активы и спекулянты не начнут скупать американской доллар, то рубль способен в ноябре протестировать уровень 63 руб.

28 октября курс доллара снижался до уровня 63,56 руб. Он же является поддержкой. Продавцы очень хотят заглянуть под него, потому что там находится очень много защитных приказов по длинным позициям. Доллар только от их срабатывания может подешеветь к рублю на 30 копеек.

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