Хабаровск, , 07:01 — REGNUM Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» разместил на своём официальном сайте зимнее расписание полётов. Однако продажа билетов на направление «Хабаровск — Москва — Хабаровск» так и не открылась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В офисе компании не могут ответить на вопрос, когда начнутся продажи, и рекомендуют периодически заходить на сайт или звонить по указанному на сайте же номеру.

Ранее сотрудники «Аэрофлота» обещали, что билеты поступят в продажу после окончательного утверждения расписания. Но расписание утверждено, а билетов так и не появилось. Улететь из Хабаровска в Москву, как следует из информации на сайте компании, можно только с пересадкой в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» возобновил полеты по маршруту «Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск».