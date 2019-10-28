Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Петербург попал в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости после оценки министерства финансов России. Об этом сообщил 28 октября глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корабельников обратил внимание, что после принятия последних поправок в федеральное законодательство Минфин должен будет проводить ежегодную оценку долговой устойчивости субъектов РФ. По результатам той оценки, которая уже была проведена ведомством, Северная столица заняла место в высшей категории из трех.

По словам чиновника, согласно проекту бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период до 2022 года, который недавно внесли в ЗакС, все показатели и впредь будут находиться в зеленой зоне.

На совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга Корабельников предложил утвердить проект постановления о направлениях долговой политики региона. В частности, он предусматривает оптимизацию стоимости обслуживания госдолга, сохранение показатели долговой устойчивости, сохранение кредитного рейтинга Петербурга на уровне РФ.

«В ближайшие три года заимствования планируем осуществлять исключительно в российских рублях и только в объемах, необходимых для выполнения поставленных социально-экономических задачи и исполнения кассового плана. Основными источниками мы рассматриваем рыночные заимствования — коммерческие кредиты и государственные облигации, но не исключаем и использования казначейских кредитов для покрытия краткосрочных кассовых разрывов. Использование госгарантий в плановом периоде не планируется», — добавил Корабельников.

Проект был поддержан.

Добавим, бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга сегодня, 28 октября, рекомендовал собранию принять за основу проект Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный губернатором Санкт-Петербурга.Согласно документу, предлагается утвердить основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год в сумме: по доходам — 664,7 млрд руб., по расходам — 701,4 млрд руб., дефицит — 36,7 млрд руб.

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