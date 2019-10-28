Москва, , 13:08 — REGNUM Цены на нефть скорректировались вниз несмотря на то, что некоторый позитив со стороны США и Китая был достигнут в ходе переговоров. Опасения на рынке все же присутствуют. И данная обстановка будет сохраняться до тех пор, пока торговая война не закончится, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С другой стороны, снижение добычи нефти в США может привести к нефтяному балансу между Востоком и Западом. Растущая проблема в нефтяной промышленности США это — заброшенные скважины, которые обанкротившиеся нефтегазовые компании оставляют на частных, государственных и федеральных землях.

Когда компании обанкротились, именно штат или федеральное правительство должны взять на себя ответственность за подключение заброшенных скважин, очистку участков и восстановление земель настолько близко к их первоначальным естественным состояниям, насколько это возможно.

Но средства, отведенные для освоения заброшенных скважин недостаточны для покрытия всех расходов. Таким образом, процесс восстановления скважин идет медленно и увеличивает ответственность государственных и федеральных агентств, ответственных за очистку заброшенных скважин.

Это повышает риск увеличения расходов для налогоплательщика и экологических катастроф, ожидающих, если не прокачанные заброшенные скважины начнут протекать. Перед бурением компании должны оплатить облигации за восстановление скважин в случае, если они станут бесхозными. Но этих облигаций недостаточно, чтобы покрыть все расходы по восстановлению скважины.

На самом деле, оценки, полученные от Западной организации ресурсных советов (WORC), показывают, что суммы облигаций часто слишком малы, чтобы полностью покрыть расходы на подключение, удаление оборудования, уборку и восстановление земель как можно ближе к их первоначальному состоянию. Проблема с бесхозными нефтяными скважинами на государственной земле менее остра, чем с заброшенными скважинами на федеральной земле.

На декабрьском заседании стран ОПЕК будет учтена сланцевая проблема в США, поскольку это имеет прямое влияние на спрос и предложение в мировом эквиваленте. В этой связи, пока обстановка все еще является неопределённой, цены на нефть могут продолжить коррекцию до $61 за баррель для нефти марки Brent, а нефть марки WTI может скорректироваться до $55,87 за баррель», — считает эксперт.

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