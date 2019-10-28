Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM Производители вин из Грузии принимают участие в международной выставке натуральных вин RAW Wine (The Artisan Wine Fair) в Нью-Йорке. Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Представители Грузии при подготовке к выставке получили поддержку грузинского Национального агентства вина.

Как сообщили грузинские виноделы, выставка проходит в США успешно, вина из Грузии вызывают интерес и специалистов, и потребителей. Представители Грузии считают, что участие в выставке будет способствовать увеличению экспорта грузинского вина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси прошел фестиваль грузинского вина