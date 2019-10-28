Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Открывшийся в Екатеринбурге центр цифровых технологий машиностроения (ИЦЦТМ) позволит предприятиям Урала проводить модернизацию производственных мощностей и повысить свою конкурентоспособность, сообщает 28 октября пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Новый центр будет проводить инжиниринговые работы в проектировании изделий с использованием цифрового двойника, в промышленном дизайне, разработке, изготовлении и испытании опытных образцов. В центре также будут проводить работы по созданию инжиниринговой инфраструктуры предприятий, аудита и модернизации IT-инфраструктуры, подготовку специалистов в области цифрового инжиниринга.

По словам ректора ректор УрФУ Виктора Кокшарова, развитие направления инжиниринга полностью соответствует целям уральского научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии и материалы», созданного по инициативе вуза.

«У нас есть для этого все необходимое — знания, кадры и опыт реализации большого числа проектов самого различного масштаба», — сказал Кокшаров.

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Отмечается, что сегодня центр укомплектован современным оборудованием, программным обеспечением, а также специалистами очень высокого уровня. Это сделано в первую очередь для нужд предприятий региона — как для разработки отдельных образцов продукции, так и для комплексной модернизации производственных мощностей.

Уральский федеральный университет выполняет функции проектного офиса центра. За координацию в Челябинской области отвечает Южно-уральский государственный университет, а в Курганской области — Курганский государственный университет.

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