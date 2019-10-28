Хабаровск, , 08:52 — REGNUM Количество безработных в Хабаровском крае растёт. По данным Хабаровскстата, в сентябре 2019 года рост составил 10,3% к аналогичному периоду 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ведомства, в июне 2019 года количество безработных в Хабаровском крае составило 7 117 человек. Из них официально зарегистрированы только 6035 человек. Рост зарегистрированных безработных в сравнении с данными за июнь 2018 года составил 10,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат обнародовал данные по уровню безработицы в регионах России. Самый низкий уровень традиционно в Москве.

В Хабаровском крае негативные тенденции на рынке труда продолжаются. В мае 2019 года Хабаровскстат также отмечал рост безработицы, потерю рабочих мест, массовую ликвидацию малых предприятий.