Якутск, , 07:27 — REGNUM Число различных проектов в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток до конца 2019 года увеличится до 2 тысяч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Введены 258 объектов, инвесторами фактически проинвестировано 620 млрд рублей, создано более 40 тыс. рабочих мест. Всего проектов — 1984. До конца года их будет 2 тысячи. Объём инвестиций по соглашениям — 3,9 трлн рублей, будет создано 155 тыс. рабочих мест», — сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на упрощение получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан — работников на предприятиях ТОР и СПВ.