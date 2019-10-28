Владивосток, , 03:37 — REGNUM Во Владивостокском международном аэропорту впервые приземлился новый китайский пассажирский лайнер COMAC ARJ21, выполнивший рейс из Харбина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самолёты этого типа являются первым самостоятельным проектом китайским авиастроителей в сфере производства реактивных пассажирских самолетов. Длительное время они выполняли только полёты на внутренних авиалиниях, но возросший поток туризма заставил оператора — авиакомпанию Chengdu Airlines начать эксплуатацию самолета на международных трассах.

Как рассказали в международном аэропорту Владивосток, рейсы на харбинском направлении будут выполняться ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подписали меморандум о взаимопонимании, в котором выражено желание сторон развивать и укреплять сотрудничество.