Москва, , 19:05 — REGNUM Федеральное агентство по туризму и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подписали меморандум о взаимопонимании, в котором выражено желание сторон развивать и укреплять сотрудничество, сообщает информационный портал Ростуризма.

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова утверждает, что сотрудники агентства «должны повышать уровень комфорта для внутренних и прибывающих в Россию туристов». По ее мнению, IATA на протяжении многих лет успешно улучшает сферу авиаперевозок, поэтому сотрудничество с Международной ассоциацией поможет добиться поставленной цели.

IATA занимается вопросами обеспечения безопасности, тарифной политики, техобслуживания, разработки международных стандартов. На сегодняшний день членами Международной ассоциации воздушного транспорта являются 82% мировых авиаперевозчиков — 290 авиакомпаний из 120 стран мира.