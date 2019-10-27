Сочи, Краснодарский край, , 12:36 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива потребовал от посольства Танзании в России рассмотреть планы русских бизнесменов, стремящихся инвестировать средства в Танзанию.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Маджилива заявил об этом после того, как узнал, что многие российские бизнесмены стремятся посетить Танзанию с целью изучить страну в качестве места для вложения своих инвестиций и найти танзанийских бизнесменов, готовых объединить усилия в этой деятельности.

«По моей инициативе, а также по инициативе предпринимателей Танзании уже были разработаны планы по привлечению российских бизнесменов, я бы не хотел, чтобы они разочаровались или потеряли надежду при реализации своих задумок», — отметил премьер-министр.

По его словам, саммит «Россия — Африка», проводившийся для улучшения отношений со странами Африканского континента в различных областях, подошел к концу. Маджалива подчеркнул, что Россия использовала данную встречу глав государств и правительств для выяснения, в каких областях страны Африки готовы сотрудничать.

Премьер назвал в числе таких областей продажу сельскохозяйственного оборудования, в том числе тракторов, нефтегазовый сектор, добычу полезных ископаемых, строительство инфраструктуры, в частности, железных дорог, вопросы развития образования и особенно предоставление возможностей для обучения в России.

Также он добавил, что Танзания зарекомендовала себя среди восьми российских компаний, с главами которых танзанийский премьер провел переговоры, для того чтобы привлечь инвестиций в страну. Как отмечается, все компании согласны посетить Танзанию.

«Главы всех компаний, с которыми мне выпала возможность провести переговоры, сообщили, что готовы посетить страну и провести переговоры с правительством и танзанийскими бизнесменами», — рассказал Маджалива.

Было также замечено, что уже 18 бизнесменов из Танзании заявили о своей готовности провести встречи с российскими компаниями.