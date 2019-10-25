Лондон, , 21:08 — REGNUM Нефть «фиксирует прибыль» хорошей недели — цены на Brent и WTI не сильно изменились относительно старта торгов, 25 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент нефть Brent потеряла 12 центов (0,19%) и находится на отметке $61,55 за баррель. Дневной диапазон марки составил от $60,94 до $61,92 за баррель.

Нефть WTI выросла в цене на семь центов (0,12%), до $56,30 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $55,61 до $56,55 за баррель.

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