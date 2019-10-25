Нью-Дели, , 16:43 — REGNUM Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия нацелена войти в топ-25 стран по лёгкости ведения бизнеса. Об этом 25 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Пиюш Гоял, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Цель нашего правительства заключается в том, чтобы обеспечить вхождение Индии в топ-50, а затем и в топ-25 стран мира по лёгкости ведения бизнеса». По словам министра южноазиатского государства, руководство страны во главе с премьер-министром Нарендрой Моди предприняло значительные меры по улучшению условий предпринимательской деятельности в Индии. «Как только Всемирный банк по достоинству оценил значимость данных преобразований, наши позиции в рейтинге стран мира по лёгкости ведения бизнеса стремительно выросли», — добавил он.

Напомним, что в 2014 году Индия занимала 142-е место в мировом рейтинге лёгкости ведения бизнеса, а к концу первого срока правления «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Нарендрой Моди южноазиатский гигант поднялся на 63 место.