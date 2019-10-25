Москва, , 12:26 — REGNUM Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов поддержал внесение изменений в законодательство о рекламе, чтобы снизить уровень закредитованности населения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом он заявил на президиуме Совета законодателей РФ 25 октября.

По мнению парламентария, уровень экономической грамотности в стране слишком низок, чтобы граждане могли принимать взвешенные финансовые решения — в том числе и об оформлении кредитов. При этом уровень закредитованности в России составляет 28% — практически каждая семья тратит на погашение кредитов треть своих доходов.

В качестве примера спикер привёл пример табачную продукцию, о вреде которой предупреждает и телевидение, и специальные маркировке на упаковке. Мартынов заявил, что его предложение поддержали не только коллеги из других регионов, но и региональные уполномоченные по правам человека.