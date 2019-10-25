Москва, , 11:38 — REGNUM В последние дни, несмотря на рост нефтяных фьючерсов, российский рубль не получает поддержку от нефтяного ралли. Курс доллара США на Московской бирже, оттолкнувшись от поддержки чуть ниже уровня 63,70 руб., приблизился к отметке 64,10 руб., Евро торгуется в диапазоне 70,60 — 71,40 руб, отмечает руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

В его валютном обзоре, подготовленном для ИА REGNUM также сказано:

«Традиционное укрепление рубля в период налоговых выплат, несколько нивелируется ожиданиями относительно решения Совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится сегодня. Мнения о будущей величине ставки Банка России разделились. Основные ожидания сводятся к снижению ставки на 25 базисных пунктов до 6.75% годовых. Но последние комментарии главы банка Эльвиры Набиуллиной дают основания полагать о возможности снижения ставки сразу на 50 пунктов до 6,5% годовых.

В 13:30 мск будет опубликован пресс-релиз по итогам заседания. До этого момента вероятны незначительные изменения в текущих котировках, как доллара, так и евро. Затем не исключен рост курса доллара в район 64,50 руб., евро может подрасти к 71,90 руб. Альтернативный сценарий предполагает снижение доллара к 63,60 руб., евро — к 70,40 руб».