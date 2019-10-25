Сочи, Краснодарский край, 25 октября 2019, 11:15 — REGNUM Государственная нефтяная компания Нигерии подписала меморандум о взаимопонимании с российской нефтяной компанией «Лукойл». Об этом передает информационное агентство Reuters.
По информации агентсва, со стороны Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) меморандум подписал управляющий директор компании Меле Кьяри.
Церемония подписания документа, нацеленного на потенциальное развитие сотрудничества в области добычи, торговли и переработки нефти, состоялась в рамках саммита «Россия — Африка» в Сочи.