История вопроса

23-24 октября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи будут проходить Саммит и Экономический форум Россия – Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств. Около десяти тысяч специалистов в рамках 30 деловых сессий обсудят развитие экономического и торгового сотрудничества, новые инфраструктурные проекты на африканском континенте. Крупнейшие российские промышленные концерны, предприятия представят свою продукцию на выставке, а также проведут переговоры о создании новых предприятий.