Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд. Об этом 25 октября сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на свой источник.

По данным источника, компания Безоса 24 октября дала свой отчет инвесторам о прибыли в третьем квартал текущего года. В нем указывалось, что операционный доход Amazon за этот квартал понизился до $3,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году ($3,7 млрд), и что чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась до $2,1 млрд, в то время как в 2018 году она составляла $2,9 млрд.

В результате этого инвесторы были разочарованы и стоимость акций Amazon упала на 9%, что для владеющего 57,6 млн акциями Безоса означало потерю $6,9 млрд.

Также отмечается, что, если котировки компании Amazon продолжат своё падение, Джефф Безос уступит первое место в списке богатейших людей планету основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу.