Буэнос-Айрес, , 07:54 — REGNUM Согласно октябрьским данным, распространенным правительством Маурисио Макри, промышленная активность в Аргентине за последние 12 месяцев сократилась на 8,1%, сообщает испанское издание El Pais. В первую очередь кризис затронул сектор автомобилестроения, переживший обрушение на 26,4%. «В 2013 году мы произвели 800 тысяч транспортных средств, а за этот год выпустим меньше 330 тысяч, из которых 240 тысяч — пикапы. Всех, кто делает автомобили, просто размазало», — говорит Рамон Рамирес, генеральный директор Maxion Montich.

Город Кордова обязан своим промышленным обликом национальному заводу по производству самолетов, созданному в 50-е годы при перонизме. Благодаря тому проекту были подготовлены технические кадры, и возникла сеть поставщиков, аналогов которой в Аргентине раньше не было. В 60-е годы в город пришло предприятие IKA Renault, воспользовавшееся возросшим уровнем профессионализма работников. Французская компания создала 7 тысяч рабочих мест и навсегда изменила облик «аргентинского Детройта». Сейчас производство машин этой марки, которым гордятся местные жители, находится в кризисе.

Всего в Аргентине 12 автомобильных заводов, некоторые из которых существуют уже почти 100 лет. В 1925 году Форд создал в Буэнос-Айресе свою первую модель T в Латинской Америке. Позднее его примеру последовали владельцы Volkswagen, Peugeot, General Motors, Citroën, а в последние годы в стране появилось и производство японских марок, таких как Toyota, Honda и Nissan. В Кордове работают заводы Fiat, Renault и производителя грузовиков Iveco. Компания Volkswagen выпускает здесь коробки передач, которыми оснащает свои модели по всему миру. Однако в данный момент, несмотря на весь потенциал, ситуация является критической.