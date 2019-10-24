Берлин, , 02:06 — REGNUM Немецкие предприятия понесли убытки на сумму более $100 млрд за время действия санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в опубликованном 24 октября интервью газете «Известия».

По его словам, «Альтернатива для Германии» в настоящее время добивается разработки парламентом механизма компенсаций бизнесу и в целом пересмотра политики ограничений в отношении России.

«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики. В частности, речь идёт об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям», — отметил политик.

Гердт добавил, что инициатива уже была рассмотрена во втором чтении. Вместе с тем он констатировал, что его фракция находится в оппозиции, и в итоге её предложение вряд ли получит одобрение большинства.

Напомним, ранее в октябре немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование специалистов Линнаньского университета и Кильского института мировой экономики сообщила, что ежемесячные торговые потери от санкций против Москвы составляют приблизительно $4 млрд, из которых лишь половина приходится на Россию, а остальное — на страны, применяющие эти ограничительные меры.

При этом, как сообщило издание, из стран, применяющих санкции, 92% всех убытков несут государства Европейского союза. В частности, Германия теряет от ограничительных мер $667 млн ежемесячно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии рассказали о «поразительном эффекте» санкций против России